Nun ist auch der Kreisentscheid im Wettkampf drei Mädchen (Jahrgänge 2002 bis 2004) im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" Volleyball im Bezirk Schwarzwald-Baar über die Bühne gegangen. Gastgeber war das Gymnasium am Romäusring. Es gab ein großes Teilnehmerfeld. Zehn Teams duellierten sich in vielen spannenden Spielen in über vier Stunden und spielten den Meister aus. Souverän setzte sich das Team Fürstenberg-Gymnasium 3 aus Donaueschingen (Foto) an die Spitze und gewann ohne Satz- und Spielverlust den Wettkampf. Zudem qualifizierten sich zwei Teams vom Schwenninger Deutenberg-Gymnasium sowie ein Team des Gymnasiums am Romäusring für die Zwischenrunde. "Das war Werbung für den Volleyballsport. Die Mädchen haben sich mit so viel Energie und Hingabe in jeden Ball geworfen, echt klasse", freute sich der Kreisbeauftragte für Volleyball, Tobias Hummler. Foto: Hummler