Villingen-Schwenningen Schüler zeigen Verantwortung

Zwei Tage lang zogen sich die Klassensprecherteams aller Klassen des Gymnasiums zusammen mit den Schulsprechern und den Verbindungslehrern Yasmine Philipp und Peter Kohl auf die Weißlochhütte zurück, um das laufende Schuljahr vorzubereiten und zu planen.

Als wichtigste Aufgabe stand die Schulentwicklung auf der Tagesordnung. Dazu arbeiteten die Schüler aller Jahrgangstufen in kleinen Gruppen Themen aus, die aus ihrer Sicht das Leben an der Schule verbessern könnten. So ging es um die Änderung der Bundesjugendspiele, die Installation eines Wasserspenders, eines Schulgartens, eines Ruheraumes und eines Gesucht-Gefunden-Bretts. Die ausgearbeiteten Pläne wurden jetzt der Schulleitung bei ihrem Besuch auf der Hütte vorgestellt.

Im Weiteren befassten sich die Klassen- und Kurssprecher in den Arbeitskreisen mit den verschiedenen SMV-Veranstaltungen an der Schule, etwa der Halloweenparty, der bekannten Send-a-Claus Aktion und dem Punsch- und Lebkuchenverkauf. Gemeinsames Kochen, Essen und Arbeiten sowie die Durchführung gruppendynamischer Spiele stärkten den Zusammenhalt in der SMV.