Villingen-Schwenningen Schüler zahlen nur noch 13,50 Euro

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Schulpflichtige Berufsschüler haben gegenüber dem Land Baden-Württemberg grundsätzlich Anspruch auf eine angemessene Erstattung von Wohnheimkosten, sofern sie während des Berufsschulbesuchs nicht zu Hause wohnen können.

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes hat das mit der Berufsschulpflicht und mit Urteil von Juni 2016 bestätigt. Rückwirkend zum Schuljahresbeginn 2016/17 werden deshalb die Internatskosten nicht mehr von Bewohnern und Betrieben, sondern bis auf einen kleinen Eigenanteil für so genannte häusliche Ersparnis bis zu einem Betrag von Maximal 37 Euro Tag vom Land übernommen. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis trifft diese Regelung auf das Internat der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen zu. Der berechnete Tagessatz für das Internat beläuft sich für 2017 auf 25,50 Euro. Für Schüler mit Anspruch auf Landesbeihilfe vermindert er sich auf 13,50 Euro.

Laut Beschlussvorschlag des Fachausschusses für Bildung und Soziales an den Kreistag soll der Tagessatz für 2017 von 25,50 Euro unverändert bleiben und für 2018 um 1,30 auf 26,80 Euro angehoben werden. Aus dem Überschuss aus dem Internatsgebührenhaushalt 2015 in Höhe von 209 288 Euro soll das bestehende Defizit aus 2013 in Höhe von 49 398 Euro vollständig ausgeglichen werden.