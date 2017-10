Villingen-Schwenningen Schüler untersuchen Klimawandel

Für die Geländearbeit vor Ort biete sich die weitläufige grüne Fläche des Hoptbühl-Gymnasiums an. So könne beispielsweise die Streuobst-Wiese der Öko-AG oder für Untersuchungen genutzt werden. Weitere Untersuchungen sollen auf landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen in Schulnähe stattfinden. "Insgesamt fügt sich das Projekt damit hervorragend in das schon bestehende ökologische Profil der Schule ein und stellt eine spannende Ergänzung dar", erklärt Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer.

Konkret verläuft die Kooperation in drei Schritten und über drei Schuljahre. Im ­ersten Schuljahr leiten Mitarbeiter der PH Heidelberg die Unterrichtsmodule und werden von Lehrern der Schule begleitet. Im zweiten Jahr wechseln die Rollen. Im letzten Schuljahr treten die Lehrer dann selbst als Multiplikatoren auf und leiten Kollegen an. So können die Inhalte und Methoden sich an der Schule verfestigen.

Kevin Hepp erläutert weitere Vorteile für die Schule: "Wir erhalten auch moderne Methodenkoffer mit Unterrichtsmaterialien und Messgeräten und werden in Kooperationen mit Umweltbildungseinrichtungen und Forschungsinstitutionen eingebunden."