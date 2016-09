Villingen-Schwenningen Schüler spüren Stromfresser auf

Die Schüler hatten auch elektrische Geräte von zu Hause mitgebracht und konnten deren Verbrauch messen. So sorgte immer wieder für Erstaunen, dass manche Geräte auch im Ruhezustand noch Strom verbrauchen. Beispiele dafür waren ein (leeres) Ladegerät für eine Zahnbürste, ein CD-Player im Ruhezustand oder ein ausgeschalteter Rasierapparat. Zudem machte Ede mit einem Föhn deutlich, dass die Erzeugung von Wärme mit Strom besonders energieaufwändig ist.

Im zweiten Teil erfuhren die Kinder, wie die Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse genutzt werden kann. Die Mädchen und Jungen durften in Gruppen verschiedene Experimente ausprobieren. An einer Station konnten sie messen, wie viel Licht verschiedene Birnen abgeben und wie viel Strom sie dabei verbrauchen. An der nächsten Station ging es darum, zu messen, wie viel Strom Haushaltsgeräte (Wasserkocher, Radiowecker) verbrauchen, wenn sie an- oder ausgeschaltet sind.

An der letzten Station mussten die Schüler entscheiden, ob es zum Beispiel besser ist, das Geschirr von Hand abzuwaschen oder die Spülmaschine zu nutzen, ob man besser zwei Waschmaschinen mit halber Ladung wäscht oder eine volle.

Im letzten Teil gab es einen kleinen Test. Die Schüler mussten anhand von Bildern erkennen, an welchen Stellen im Haus Energie eingespart werden konnte. Außerdem klärte Ede die Kinder über fossile und erneuerbare Energien auf.

Zum Abschluss erhielten alle Mädchen und Jungen eine Urkunde, die sie als Junior-Energiedetektiv ausweist. Jeder erhielt ein Detektivheft mit Informationen und Fragen über Energiesparen und erneuerbare Energie sowie eine Urkunde. Die Inhalte der Aktion nehmen Bezug auf den Bildungsplan für Grundschulen.