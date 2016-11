Villingen-Schwenningen Schüler setzen sich für Toleranz ein

Auch das Fotoprojekt von Johannes Boos, Leander Cramer und Benjamin Nowok vom Technischen Gymnasium war der Jury einen dritten Preis wert. Schüler einer Flüchtlings- und einer Regelklasse ließen sich fotografieren. Ihre Gesichtshälften wurden geteilt und neu zusammengesetzt, um Unterschiede, vor allem aber die Gleichheiten sichtbar zu machen. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur Augen, Nase und Mund übereinstimmen. "Ein humanitäres Projekt, das die Unteilbarkeit der Menschenrechte zeigte", so das Urteil der Jury.

Die Mitglieder der Preisträgergruppen: Erster Preis: Theater-AG Gymnasium am Romäusring: Larissa Gaede, Aurelia Glatz, Oliver Götz, Leon Grieninger, Juliane von der Hardt, Amon Klemt, Lena Krassnova, Jonathan Krien, Naomi Krinner, Filip und Jovan Markovic, David, Rzepka, Akhila und Cayana Rajh, Therani San, ­Susanne Stober, Lisa Sutermeister und Markus Westhoff.

Dritter Preis: Peer-Guides: Jule Aschhoff, Alessia Chietti, Diana Gashi, Clara Geiser, Alina Großmann, Samuel Hehn, Patricia Mayer, Melisa Önsal, Ainara Ledesma, Juliane Link, Jessica Messer, Aylin Modanli, Saskia Müller, Anna Protzek und Hannah Stratmann.

Der Preis: Joseph Haberer wurde 1929 in Villingen geboren, emigrierte 1938 nach England und lehrte später in den USA Politologie. Seine Eltern, Berthold und Georgine Haberer wohnten in der Herdstraße 18 und wurden 1940 ins südfranzösische Gurs deportiert, wo sein Vater aufgrund der katastrophalen Lagerbedingungen starb. Seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Joseph Haberer besuchte Villingen als Zeitzeuge viele Male und starb 2013. Der mit 300 Euro dotierte "Preis des Oberbürgermeisters" solle zum Eintreten der Rechte anderer, politische Wachsamkeit und Zivilcourage ermuntern. Sagte Kubon.