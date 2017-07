Villingen-Schwenningen Schüler schweben als Stars in die Aula

VS-Villingen. Als Stars schwebten die Abschlussschüler auf großen Sternen von der Auladecke. Schwarze und silberne Ballons verwandelten den Raum in eine große Bühne. In dieser stimmungsvoll dekorierten Aula hatten die Abschlussklassen ihren großen Auftritt.

54 Abschlüsse konnten gefeiert werden, darunter 16-mal der Mittlere Bildungsabschluss. Mit ihnen feierten Familien, Lehrerkollegium und Schulleitung.

Die Schulleiterin Jane Heinichen verlieh ihrem Stolz unverhohlen Ausdruck: 15 ­Belobungen, vier Preise für besonders gute Schulleistungen und vier Preise für ein besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft sind ein tolles Ergebnis. Alle Schüler haben einen Anschluss für sich gefunden, in eine Ausbildung, in andere weiterführende Schulen, auf ein berufliches Gymnasium und in das nächste zehnte Schuljahr an der Golden-Bühl-Schule mit dem Ziel Mittlerer Bildungsabschluss.