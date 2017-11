Villingen-Schwenningen Schüler nutzen Kletterpark schon eifrig

Aufgewertet werde damit nicht nur die Pausengestaltung der Schüler, sagt ­Reuther, die neuen Gerätschaften werden auch in den Sportunterricht einbezogen. 50 000 Euro hat die Stadt im Rahmen ihres Budgets für öffentliche Grünanlagen in den Bau investiert. 6000 Euro kamen davon von der Schulstiftung Baden-Württemberg, die vom Konzept der Fachschaft Sport überzeugt wurde und dafür den in 2017 höchsten Zuschuss gewährte. Für Hummler, der den Antrag ausarbeitete, ist das die Bestätigung dafür, dass man mit dem Sportprofil weiterhin auf dem richtigen Weg ist. "Außerdem wollten wir zeigen, wie wichtig uns diese Aufwertung unseres Pausenhofes ist", sagte er bei der Vorstellung am Donnerstag.

Fangzaun kommt noch

Das Fußballtor in einer gut bespielbaren Ecke des Pausenhofes wird in Betrieb genommen, sobald in den nächsten Tagen der zur Straße ausgerichtete Fangzaun installiert ist. An den Stangen des ­Calisthenic-Parks kann man schon jetzt turnen, ein Schild mit Übungsanleitungen folgt aber noch.