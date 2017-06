Villingen-Schwenningen Schüler möbeln einen Bauwagen auf

"Dieses Projekt erreicht die Herzen", schwärmte Markus Piro vom Lions-Club Villingen. Nicht nur handwerkliche Fähigkeiten und Eigenverantwortung seien dabei vermittelt worden, auch hätten die Schüler Einblick in einen spannenden Beruf gewonnen. In der Tat – der 14-jährige Mike plant, demnächst in der Schreinerei Summ ein Praktikum zu machen.

Nicht nur Holzarbeiten waren zu erledigen – mit der Einrichtung einer Docking-Station für Smartphones, Lautsprechern und Licht waren auch elektrische Aufgaben zu bewältigen, und schließlich verlangte das Äußere des Bauwagens ebenfalls eine Verschönerung. Zusammen mit einem Grafikdesigner besprühten die Schüler den Wagen mit ihren Wunschmotiven.

Der Bauwagen wird laut Schulleiter Alexander Hermann jetzt das Herzstück eines neu angelegten Pausenhofes, der den älteren Schülern vorbehalten bleiben soll und noch mit Sitzgelegenheiten und Beschattungen ausgestattet wird. Dafür wurde auch der Schulteich neu angelegt. Dabei hat Mikes Klassenkamerad Linus seine Leidenschaft für den Landschaftsbau entdeckt und wird demnächst ein Praktikum beginnen.

Riesen-Wildbienenhotel

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt: Hermann kündigte am Mittwoch den Bau eines Riesen-Wildbienen­hotels an, an dem alle 630 Schüler der Bickebergschule beteiligt sein werden. Viel verraten wollte er noch nicht, nur so viel: "Da geht es um einen Weltrekord."