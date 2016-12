Am Campus Schwenningen ist es wieder so weit: "Schule meets Hochschule" heißt das Projekt. VS-Schwenningen. Studenten des Bachelor-Studiengangs Bio- und Prozess-Technologie der Hochschule Furtwangen/Campus Schwenningen haben bei einer Projektarbeit Schüler-Workshops ausgearbeitet. Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen und des Hoptbühl-Gymnasiums Villingen werden am Montag, 19. Dezember, zu Gast sein, um in ihrem Profilfach Naturwissenschaft und Technik diese Workshops zu bearbeiten. Die Themen der Workshops sind: Messungen mit Ultraschall, Druck und Siedetemperatur, Aromen, Inhaltsstoffe von Brennereirückständen, Nitratbestimmung im Wasser I, Nitratbestimmung im Wasser II, Hydrolyse von Proteinen, Herstellung und Analytik von Apfelringen/Apfelchips Der Ablauf der Veranstaltung ist wie folgt: Von 12.30 bis 14.30 Uhr finden die Workshops in den Laboren des A-Gebäudes statt, von 14.30 bis 16 Uhr werden die Abschlusspräsentationen der Schüler vorbereitet, von 16 bis 17 Uhr werden die Ergebnisse in den Hörsälen E 1.05 und E 2.04 vorgestellt. Gegen 17 Uhr werden die Schüler von den Dozenten und Lehrern verabschiedet.