Die Abiturienten der Waldorfschule bekamen am vergangenen Freitag ihre Zeugnisse überreicht. Nach 13 Jahren endet für die 14 Jungs und Mädchen ihre Schulzeit. Sie erreichten einen Notendurchschnitt von 2,4, wie die Schulleitung mitteilte. Dreimal steht die Eins dieses Jahr vor dem Komma. Lea Beermann, mit dem besten Abitur in diesem Jahr (1,0), erhielt den Preis des Oberbürgermeisters, die Franz-Schnabel-Medaille in Geschichte und den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Merle Gebauer, mit einem Schnitt von 1,6, wurde mit dem Scheffel-Preis in Deutsch geehrt. Zu einem Gesamtschnitt von 2,4 trugen weiterhin bei: Silvan Ronge, Christian Weber, Mira Hörig, Markus Schnee, Evelyn Trauter, Nora Bausch, Sarah Lönnquist, Sophia Grauer, Marc Feldes, Carina Himmler, Lioba Rottler und Michael Götz Bustos. Mit dem Gedicht "Noch bist Du da" von Rose Ausländer verabschiedete sich die Klassenbetreuerin Susanne Heß von ihren Schülern. Mit dem Abiball endete die 13-jährige Schulzeit für die Abiturienten feierlich. Foto: Waldorfschule