Villingen-Schwenningen Schroff-Bilder im Internet verschwunden

Bei der Präsentation 2007, bei der das mit viel Herzblut umgesetzte Projekt als "digitale Herkules-Arbeit" bezeichnet wurde, standen natürlich der unermüdliche Bildersammler Schroff und sein Schatz im Mittelpunkt: 3500 Motive gingen damals online, über 15 000 sollten es im Laufe des Jahres 2008 werden. Und so hieß es zum einst nur analog verfügbaren Bildmaterial "Herbert Schroff geht online". Dabei sollte es jedoch nicht bleiben, wie Wolfgang Berweck damals versprochen hatte. Bald könnten sich Interessenten auch Datenträger kaufen, die das Lebenswerk Schroffs in digitalisierter Form zeigen. Setzte der Jurist doch auf Nachahmer, die sich bereitfinden sollten, auch ihre Bilder zur Verfügung zu stellen, bevor sie verloren gingen.

Schroffs Vita zum Reporter kam über eine Talent-Suche für die Saba-Werbe- und Presseabteilung, bei der sein knapper Reim auf den technischen Leiter bestens ankam: "Sensation bei Dr. Schnabel, Hund frisst Knochen mit der Gabel!" So startete er seine lange und wundervolle Reporter-Karriere. Später bei der Guggemusik Alte Kanne attestierte ihm ein Gratulant zum 75. Geburtstag, "stets dabei und mittendrin, aber nie hoch hinaus". Was wohl stets auch seine Lebensdevise war.

Doch nun ist wohl zu Ende, was noch vor zehn Jahren galt: "Liebevoll und ungewöhnlich fotografiert, können die Bilderschätze im weltweiten Netz bestaunt werden." 2013 würdigte das Medienfestival Villingen-Schwenningen das Werk mit der Zeitreise "Villingen – damals und heute" mit verstohlenen Blickwinkeln aus der Zähringerstadt. Der Foto-Profi Michael Kienzler war durch die Gassen der Stadt geschlichen, um aktuelle Motive denen von einst entgegen zu stellen

Damals war auch Herbert Schroffs Tochter Caroline Klausmann aus Singen zu Gast. Im nun aktuellen Telefongspräch mit ihrem Mann Fritz wurde einigermaßen deutlich, wie sich die "digitale Lage" auch zur gegenständlichen Sammlung darstellt. Noch immer liegen so genannte Verwertungsrechte bei der Tochter, verbunden mit der Kenntnis eines "vertraglichen Papiers", das die Macher wohl schon vor einiger Zeit unterschrieben hatten. Darin heiße es sinngemäß, dass aus der Digitalisierung keine Rechte eines Einzelnen bestehen. Wohl aber sei die gegenständliche Sammlung in den Besitz der städtischen Sammlungen gelangt. So stellt sich die Frage, wer bisher als "Eigentümer" der Seite galt, die nun nicht mehr zu finden ist. Denn die Domain steht wohl tatsächlich zum Verkauf. Wo deren Inhalt und die digitalen Bilder sind, die jeder bislang kostenfrei aufrufen konnte, war nicht zu klären. Eine Antwort war auf Nachfrage bis Donnerstag aus Urlaubsgründen weder von der städtischen Presseabteilung noch vom Stadtarchivar zu bekommen, ebensowenig aus der Kanzlei Blessing-Berweck, von Michael Hoyer, dem "nichts bekannt ist", oder von Südpol.