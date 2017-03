Seit gestern ist nun auch das letzte Relief des Kölner Künstlers Philipp Goldbach zur 1200-Jahrfeier installiert – und zwar am Schwenninger Rathaus. VS-Schwenningen (st). Das Skulpturen-Projekt der Städtischen Galerie zur urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen in der Urkunde Kaiser Ludwig des Frommen vom 4. Juni 817 ist beendet. Nachdem die karolingischen Schriftzüge an den Rathausfassaden in Tannheim und Villingen montiert wurden, erfolgte dies gestern in Schwenningen. Ob sie über das Jubiläumsjahr hinaus die Rathausfassaden zieren, ist noch nicht entschieden. Nach jetzigem Stand müssen die Reliefs, die im Eigentum des Künstlers sind, nach einem Jahr wieder entfernt werden. Die Verhandlungen mit dem Künstler wegen eines Kauf seien bereits geführt worden, so Galerieleiter Wendelin Renn. Er würde es begrüßen, wenn die Messing-Reliefs dauerhaft blieben. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.