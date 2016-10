Villingen-Schwenningen Schreien, Flüstern, Keuchen – alles ist erlaubt

Lokalmatadore wie auswärtige Slammer stehen dann wieder auf der Bühne und buhlen mit ihren Werken um die Gunst des Publikums. Denn die Sieger werden in Poetry Slams immer von den Zuschauern gekürt: Wer den größten Applaus einfährt, gewinnt. Ob Prosa, Lyrik oder Comedy, der Form der dargebotenen Werke sind kaum Grenzen gesetzt, nur selbstverfasst muss es sein.

Auch die Vortragsart kennt, außer einem zeitlichen Rahmen, keine Beschränkungen: Schreien, Flüstern, Keuchen – alles ist erlaubt. Hauptsache es gefällt dem Publikum. Der

"Aufstand der Wortastronauten" ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen mit dem Jugend- und Familienzentrum Spektrum sowie dem Jugend- und Kulturzentrum K3. Der Poetry Slam findet inzwischen zwei Mal jährlich statt und ist einer der wenigen in der Region, der sich explizit an junge Slammer unter 25 Jahren richtet und ihnen eine Plattform bietet. Teilnehmer können sich per E-Mail unter bibliothek@villingen-schwenningen.de oder unter www.myslam.net/de anmelden. Für Fragen und weitere Informationen stehen Bibliotheksleiter Volker Fritz unter der Nummer 07720/ 82 22 40 oder Jugendhausleiter Daniel Leguy-Madzar gerne unter 07721/82 29 62 zur Verfügung.