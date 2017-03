VS-Schwenningen. Eine große Delle hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach Angaben der Polizei beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 10.30 und 11 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Austraße 18 verursacht. Die 56-jährige Fahrerin des beschädigten Autos der Marke KIA ärgert sich über einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07720/8 50 01 22.