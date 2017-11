Villingen-Schwenningen Schräge Vorstellung zum Luther-Jubiläum

Die erste Zahl war die Nummer 16 und hatte das Thema "Freiheit". "Wenn du freiwillig an einem freien Tag hierher kommst und du hörst, der Eintritt sei frei und dich dann einer fragt, ob du freiwillig spendest und du dann freiwillig nicht spendest, dann merkst du, dass der Begriff Freiheit paradox ist", trug Martin Schmitt den Begriff Freiheit vor. Hier bogen sich die Zuschauer schon vor Lachen. Bei der Nummer 59, also am "Reformationsjubiläum" telefonierte Margot Käsmann mit Luther und schlug ihm gleich vor: "Du kannst Margot zu mir sagen, das war bei den anonymen Alkoholikern so üblich. Du bist vom Blitz getroffen worden und ich wurde vom Blitzer bei zu schnellem Fahren getroffen", stellte sie mühelos die Verbindung zwischen ihnen her.