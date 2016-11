Villingen-Schwenningen Schottische Klassiker und Schlager

Bereits am Freitagabend wurde nach dem gemeinsamen Abendessen geprobt. Hieraus zogen die beiden musikalischen Leiter, Peter Burgbacher und Justin Sagawe, ihre Schlüsse, welche weiteren Schwerpunkte an diesem Wochenende gesetzt werden müssen. Der Samstag stand ganz im Zeichen von zwei neuen Stücken, die erst in der gesamten Gruppe durchgespielt und anschließend in den einzelnen Registerstimmen zerlegt und akribisch einstudiert wurden. Dazwischen wurden immer wieder Pausen eingelegt, damit auch die Fortschritte und die Abstimmung mit den anderen Registern verfolgt werden konnten. Abgeschlossen wurde diese Arbeit mit einer gemeinsamen Probe aller Spieler.

Malerische Kulisse

Die malerische Kulisse der Berggipfel hoch über dem Kinzigtal wirkte motivierend, so dass trotz einem intensiven Probetag kurz entschlossen noch ein drittes neues Stück in Angriff genommen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung in den nächsten Proben gelegt werden konnte, teilen die Schalmeien mit.