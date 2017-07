Villingen-Schwenningen Schorer habe ohne Genehmigung gebaut

Man sei Schorer bei seinen Plänen, das Elternhaus weiter umzubauen, um darin zu wohnen, entgegen gekommen, bekräftigte Bürgermeister Detlev Bührer – und das, obgleich "offensichtlich" selbst in jüngster Zeit Bauarbeiten an dem Gebäude getätigt worden seien, die einer baurechtlichen Genehmigung bedurft hätten, die aber nie beantragt worden sei. Eine mündliche Aussage dazu, dass man an dem Gebäude irgendwann einmal weiterbauen wolle, reiche dazu nicht aus. Weiterreichende Zugeständnisse könne man Schorer nicht machen. "Man wird sehen, wie Herr Schorer damit umgehen wird", so Bührer.

Einer, der angesichts der Schilderungen der Verwaltungsspitze aus allen Wolken fiel, war der CDU-Gemeinderat Antonio Piovano: "Da habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht, in diesem Hühnerhaus" – dass es einst als solches erstellt worden sei, höre er an diesem Abend zum ersten Mal, so Piovano. Und noch etwas erstaunte nicht nur ihn: Wie konnten jahrzehntelang in einem Gebäude Familien wohnen, das als solches Wohngebäude nie genehmigt worden sein soll – ohne dass in all der Zeit ein Hahn danach kräht?