Villingen-Schwenningen Schon wieder: Bank wird überfallen

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/47 70 oder an die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, wenden.

War dem Bankräuber gestern nur wenig Geld in die Hände gefallen, war der Bankräuber vom März in dieser Sparkassenfiliale nach einem erfolglosen versuchten Banküberfall in Singen kurz zuvor wesentlich erfolgreicher. Gleich mehrere tausend Euro nahm der damals unmaskierte, aber bewaffnete Mann mit. Er hatte das Geld mit einem Zettel gefordert.

Supermarkt-Angestellte erkennt im Bankräuber ihren Kunden wieder

Derselbe Bankräuber kann’s nicht gewesen sein. Der Räuber vom März scheint gefasst zu sein – eine Supermarktverkäuferin aus Gailingen erkannte den Mann von den Fahndungsfotos als ihren Kunden wieder. Die Polizei griff zu, der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft des 57-Jährigen an.