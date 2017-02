Villingen-Schwenningen Schon die jungen Rietvögel begeistern

Zwei Zwerge ohne Begleitung von Schneewittchen zeigten feinstes alpenrockermäßiges Marionettentheater. Eine besondere Züchtung sind im Riet zwar alle, aber das anatomische Wunder eines Butzvogels (Benedikt Haas) gibt’s nur einmal und nur im Riet. Es zog auch einen besonderen "Riesascht", mit Kuttelsuppe als Treibstoff hob er sogar ab, um im Auftrag des Katers die Plätze "uusloschore“", wo der sich nicht unbedingt hintraut.

Da mussten sich die großen und alten Vögel mächtig ins Zeug legen, um das vorgegebene Niveau zu halten, was ihnen doch auch mehr als passabel gelang. Wenn ich heut’ kein Rietwieb wär, dann wären sie geworden: Feuerwehrfrau, Malerin, Boxerin, linke Faust, rechte Faust, Zähne raus. Schnell präsentierten die Rietwieber dem Publikum einen gut abgestimmten achtchörigen Rap in Wort und Gestik.

Ein Baderlebnis besonderer Art führte ein digitaler Technik-Freak (Ingo Höfner) dem staunenden Publikum vor. Ein quasi vollautomatischer Stuhlgang, bei dem die Fernbedienungstasten die unglaublichsten Funktionen erfüllten, einschließlich der ballistischen Berechnung der Route. In der Pisa-Schule stand Städtlebeschreibung und Brauchtum auf dem Prüfungsplan. So erklärt sich Zähringerstadt daraus, dass es immer ein zähes Ringen ist, mit allem was geht, wie man unschwer am Gemeinderat erkennen könne.

Motocross auf Rietstraße

Die Rietstraße werde in eine Motocross-Strecke umgewandelt, denn die Löcher seien so groß, dass einer Person mitsamt Rollator darin verschwinden kann. Beim ­Kuhreihen warten die Latscharis auf einen der rumgeht, um massenhaft Kühe anzulocken.

Drei "schräge Vögel" (Klaus Paulus, Andreas Müller, Barbara Stern) machten bardenmäßig auf die eine oder andere Schieflage aufmerksam. "Wir machen einen Ausflug und der ganze Bus muss Pipi", glossierten sie den Vereinsausflug, denn es ist wie eine Umwälzpumpe: Was unten im Bus hochgepumpt und dann reingepumpt wird, muss auch wieder gleichzeitig rausgepumpt werden. Auch ein anderer Ausflug hatte es ihnen angetan. "Weihnachtsmarkt, du häsch ebbis verpasst, wenn du nit do warsch: Essen und Trinken bis nimme kasch.

Zum krönenden Abschluss die Garden mit dem Damenballett und den Rietkrähenfüßen (Männerballett). Letztere (personell) stark vermehrt, denn die junge Generation wurde mit einbezogen. Choreographisch, sportlich und optisch eine tolle Vorstellung, tänzerisch mit allen Wassern gewaschen, von ACDC über Tango und überhaupt, alle Musikrichtungen wurden durchgetanzt.