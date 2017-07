In ungewohntem Gewand präsentiert sich derzeit das Le Prom: Bereits seit einigen Wochen wird die Fassade neu gestrichen, wie auch Ulrich Kaliner von der Berlinovo Immobilien GmbH, Inhaberin des Freizeitcenters, berichtet: "Es sind Instandsetzungsmaßnahmen, die notwendig geworden sind." Auch wenn das Le Prom also bald in neuem Glanz erstrahlen wird: Die Gerüste und Netze, die es derzeit zieren, sorgen für manchen Unmut. So auch bei der Betreiberin des Mauritius: Am vergangenen Freitag musste sie die Außenbestuhlung von der gewohnten Terrasse nach hinten verlagern – und verkleinern. "Ich verstehe nicht so ganz, warum die Arbeiten ausgerechnet jetzt erfolgen müssen", sagt sie. Zudem falle durch die Netze viel weniger Licht in die Gastronomie. "Die Maßnahmen sind nur bei guter Wetterlage möglich", erklärt derweil Ulrich Kaliner. Rund drei Wochen soll der Zustand so bleiben. Foto: Kratt