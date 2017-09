Schwarzwald-Baar-Kreis. Als Erfolg wertet der DRK Kreisverband Villingen-Schwenningen das Ferienprogramm für junge und erwachsene Flüchtlinge. Gemeinsamkeit fördern, Abwechslung vom Alltag und dabei die neue Heimat besser kennenlernen, das war die Intension des Ferienprogrammes, welches das DRK mit den Betreuern und Bewohnern der Gemeinschaftsunterkünfte Freiburger Straße und Obereschacher Straße in Villingen auf die Beine stellte. Es war für alle Altersklassen etwas dabei vom Streichelzoo in Kappel über das Naturschutzgebiet Schwenninger Moos bis hin zu den spannenden Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee. Der DRK-Kreisverband freut sich, im Rahmen des EU-Projekts "get together", finanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, jungen und erwachsenen Flüchtlingen die Möglichkeit dieser Freizeitgestaltung zu bieten.