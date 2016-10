VS-Villingen. Unter dem verheißungsvollen Titel "Urban Schnitzel" veranstalten die Stadtbibliothek VS und das Jugend- und Kulturzentrum K3 in den Herbstferien eine moderne Schnitzeljagd. Bei einem kostenlosen Informationsabend am heutigen, Mittwoch, 17.30 bis 18.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Villingen, Kanzleigasse 4, erfahren Interessierte weitere Details. Die multimediale Ferienaktion für unter 18-Jährige findet vom 2. bis 4. November zwischen 9 und 16 Uhr statt. Bei der "Schnitzeljagd reloaded" handelt es sich ums Geocaching, also um die moderne GPS-gestützte Variante der beliebten Schatzsuche – und das in der Villinger Innenstadt. Das Angebot wird von der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Kommunikation innerhalb des Projektes "Im Netz. Vor Ort. Bei dir. Mach mit!" unterstützt und gefördert.