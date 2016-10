Villingen-Schwenningen Schnelles Internet für Gewerbegebiet

Villingen-Schwenningen. Über den Stand des Ausbaus des so genannten FTTC-Netzes ­(Fibre to the Curb – Faser an den Randstein) und des noch leistungsfähigeren FTTB-Netzes (Fiber to the Building – Faser bis zum Haus) informiert der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar den Technischen Aus schuss in der Sitzung am Dienstag, 8. November, ab 17 Uhr im Rathaus Schwenningen.

Voraussichtlich am 18. November falle der Startschuss für das schnelle Internet im ersten Bereich im Gewerbegebiet Ost, in den beiden weiteren Abschnitten seien dann die FTTB-Netze je nach Wetter zwischen Dezember und April fertiggestellt. In der Salzgrube sei die Breitbandversorgung über FTTB bei den Erschließungsarbeiten bereits vorbereitet und mitverlegt. Und nach der Überarbeitung der Planung für den Zentralbereich samt des Gewerbegebiets Herdenen sei vorgesehen, im Januar die Arbeiten auszuschreiben und sie sofort nach dem Winter in Angriff zu nehmen.

In Abstimmung mit dem Stadtbauamt und den Energieversorgern schaffe der Zweckverband bei anstehenden Bauprojekten gleich die Voraussetzung für die Glasfaserverlegung, so beispielsweise in Tannheim, im Villinger Krebsgraben oder in Marbach. Allerdings seien nicht alle Baustellen für eine Breitbandanbindung geeignet. Allerdings gebe es nicht für jede Mitverlegung eine Förderung.