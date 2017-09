Villingen-Schwenningen Schnelles Internet dank Glasfaser für zwei Gewerbegebiete

Trotz der höheren Kosten fällte der Gemeinderat in seiner Sitzung die Entscheidung zugunsten des Breitbandausbaus in Mauenheim, da das Gremium einhellig der Meinung war, man könne das dortige neue Baugebiet Stieg II nur realisieren, wenn eine entsprechende Internet-Versorgung gesichert ist. Im Vorfeld des Ausbaus muss nun eine Bedarfsanalyse und -abfrage gestartet werden.

"Für mich ist es klar und alternativlos: Wo der Landkreis sein Backbone-Netz baut, muss die Gemeinde mit rein gehen", erklärte Bürgermeister Markus Hugger bei der Beratung des Gemeinderats über den weiteren Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Der Landkreis wolle nächstes Jahr Geisingen anschließen. Außerdem werde das Glasfaserkabel über den Windegg durch Hattingen zum Hattinger Bahnhof verlegt. Am Hattinger Bahnhof befindet sich dann eine der Übergabestationen an die künftigen kommunalen Netze, ein so genannter PoP (Point of Presence).

Von diesem Knotenpunkt aus soll zunächst vor allem das nahe Gewerbegebiet Donau-Hegau versorgt werden. Außerdem ist der PoP Hattingen ein Anschlusspunkt für den Ausbau des Breitband-Ortsnetzes in Mauenheim. Eine weitere Übergabestation ist im Gewerbegebiet ImPuls geplant.