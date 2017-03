Villingen-Schwenningen Schnelle Hilfe in der neuen Handy-Klinik

Seit einem Monat gibt es in der Muslen Dippy’s Handy-Klinik, die die großen und kleinen Wehwehchen heilen kann. Industriemeister Christian Hoppmann sowie seine beiden Kollegen Melanie Beißwenger und Steffen Marx führen eine der 25 Filialen, die es in Deutschland gibt. 2014 haben zwei in Deutschland lebende Inder die Idee für die Handy-Kliniken entwickelt. Christian Hoppmann ist begeistert von dem Konzept und der buddhistischen Religion. Nicht ohne Grund steht deshalb eine Buddha-Figur auf dem Tresen des Geschäfts. Angeboten werden neben Handyverträgen Reparaturen jeglicher Art, von leicht bis schwer. Die einfachen Probleme werden direkt im Laden gelöst, die schwierigeren im Produktionswerk im Industriegebiet Ost. Dort hat das junge Team eine Fläche von 200 Quadratmetern zur Verfügung, wo Fachleute, die bei Dippy’s bundesweit beschäftigt sind, meist auf den nächsten Tag das Smartphone oder Handy reparieren. Genau das sei der Vorteil, dass die Kunden nicht lange auf ihr Gerät warten müssen. Hoppmann, der wie seine Kollegen aus Schwenningen stammt, sieht in seinem noch jungen Geschäft große Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb plant er auch, weiteres Personal einzustellen, "Techniker und Damen für den Verkauf". Bis zum Jahr 2020 sollen in der Region zehn weitere Filialen und 500 Annahmestellen in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern aus dem Boden gestampft werden. Vom Erfolg der Handy-Klinik ist er überzeugt. Bereits jetzt habe er in der Region schon viele Kunden. Weil er eine soziale Ader habe, wolle er mit einer zweimonatigen Spendenaktion wieder etwas zurückgeben. Geplant sei, dass von jeder Reparatur fünf Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden.