VS-Marbach (ewk). Im Rahmen der Visitation des evangelischen Kirchenbezirks Villingen wird am Sonntag, 9. Juli, 10 Uhr, Pfarrerin Susanne Schneider-Riede, die Leiterin der Fachstelle für Geistliches Leben an der Evangelischen Akademie Baden im Gemeindegottesdienst in der Versöhnungskirche in Marbach predigen. Als zweiten besonderen Gast darf die Gemeinde ihren ersten Täufling aus Herzogenweiler, Leon Paul Furtwängler, begrüßen.