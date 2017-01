VS-Schwenningen. Der Schwarzwaldverein Schwenningen bietet am Mittwoch, 25. Januar, eine Schneeschuh- Schnuppertour an. Wer gern mal Schneeschuhe ausprobieren möchte, ist willkommen. Nur bei guten Bedingungen starten die Teilnehmer am Skilift Schlossberg in Oberkirnach. Je nach Kondition der Teilnehmer beträgt die Dauer der Tour etwa eine bis 2,5 Stunden. Schneeschuhe können geliehen werden. Mitglieder zahlen fünf Euro, Nichtmitglieder acht Euro. Ski- oder Wanderstöcke sind mitzubringen. Knöchelhohe Wanderschuhe, Mütze und Handschuhe werden empfohlen. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim BSV-Parkplatz Hilben in Schwenningen. Es sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Eine Anmeldung ist möglich bis morgen, Dienstag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41.