Villingen-Schwenningen. Beim Rangieren mit einem Schneeräumfahrzeug ist am Montag kurz nach 8 Uhr, in der Görlitzer Straße im Villinger Wohngebiet Haslach ein Auto erheblich beschädigt worden. Der Fahrer des Schneeräumtraktors fuhr laut Polizei rückwärts und achtete nicht auf den dahinter stehenden Wagen. Während der Traktor unbeschädigt blieb, entstand am Auto rund 5000 Euro Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.