VS-Villingen. Zu einer Streitigkeit ist es in der Villinger Bärengasse am Sonntag, gegen 3.30 Uhr, zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 25 Jahren gekommen. Der 25-jährige bekam von seinem Kontrahenten eine Schnapsflasche über den Kopf gezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes war also auch Alkohol im Spiel. Die Platzwunde musste im Krankenhaus behandelt werden.