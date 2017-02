Villingen-Schwenningen Schmorbrand löst Feuerwehreinsatz aus

VS-Schwenningen.Die Rettungskräfte rückten gegen 11.30 Uhr aus, nachdem die Bewohner des Mehrfamilienhauses einen Kellerbrand gemeldet hatten. Dieser entpuppte sich jedoch als falsch: Wie Christian Krause, Abteilungskommandant der Schwenninger Feuerwehr, berichtet, sei bereits am Vorabend in der Erdgeschosswohnung ein Wasserrohr geplatzt. Das Wasser war über Decke und Wände in den Keller gelangt und auch über die Elektroleitungen geflossen. Ein Kurzschluss sowie ein Schwelbrand eines veralteten Lichtschalters waren die Folge. Nachdem ein Elektriker die Sicherungen herausgenommen hatte, konnte die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.