Villingen-Schwenningen Schmetterlinge und ihre Bedeutung auf der rauen Baar

Am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, geht es los. Der Biologe und Landschaftsökologe Stefan Hafner aus Löffingen stellt einzigartige Schmetterlinge auf der Baar vor. "Bei einer Umfrage nach typischen Wildtieren, die auf der Baar vorkommen, würden Schmetterlinge wohl nicht an vorderster Stelle genannt werden", räumt Stefan Hafner lächelnd ein, der in Freiburg Forstwirtschaft und Biologie studiert hat und seit 20 Jahren freiberuflich als Landschaftsökologe tätig ist. Dabei sind die Moore, Magerrasen und auch die Wälder der Baar Heimat zahlreicher seltener und gefährdeter Schmetterlingsarten. "Für einige dieser Arten hat die Baar eine ganz besondere Bedeutung, es gibt sogar Schmetterlinge, die nur in dieser Region vorkommen, wie der blauschillernde Feuerfalter, der in ganz Baden-Württemberg nur noch ein einziges Vorkommen hat, nämlich auf der Riedbaar zwischen Pfohren und Unterbaldingen", weiß Hafner.

Darüber hinaus gibt es noch über ein halbes Dutzend weitere Arten, welche landesweit bedeutende Populationen auf der Baar besitzen und auf ihre Weise die Sonderstellung dieser Landschaft repräsentieren. In seinem Vortrag wird Hafner einige dieser bemerkenswerten Schmetterlinge auf der Baar vorstellen. Darüber hinaus möchte er Verständnis für deren Lebensraumansprüche wecken. Er wird auch darauf eingehen, welche Gefährdungsfaktoren in der heutigen Zeit auf diese Arten einwirken und was für deren Erhalt getan werden muss. Für den Vortrag ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahmegebühr von 5 Euro kann an der Abendkasse bezahlt werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt noch bis Freitag, 30. September, im Umweltzentrum eine Ausstellung über Schmetterlinge.