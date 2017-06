Villingen-Schwenningen Schmankerl für Leser

Ab 19 Uhr spielt an diesem Abend die bekannte Münchner Oktoberfestband Högl Fun Band auf. Seit mehr als 50 Jahren ist die Festwirtsfamilie Brandl bei der traditionellen Verbraucherausstellung dabei. Auch dieses Jahr wird es wieder die Hitparade mit den Stars Anita und Alexandra Hoffmann sowie der mittlerweile zur Tradition gewordene Dirndl- und Lederhosentreff geben. Weitere bekannte Bands wie Allgäupower werden aufspielen.

Und für all jene, die es erst abends in das Festzelt schaffen, gibt es ein weiteres Schmankerl: An allen Tagen ist der Eintritt auf das Messegelände ab 18 Uhr frei.