Villingen-Schwenningen Schlimmer Unfall - aber das Baby lebt!

Während der Polizist all das schildert ist der schwerverletzte Unfallfahrer nicht mehr zu sehen. Er wird von den Helfern versorgt. Und endlich ist auch die Frau aus dem Wrack befreit und kann auf einer Trage zum Rettungswagen gebracht werden. Unterdessen landete hinter dem kleinen Waldstück bei Mönchweiler ein Hubschrauber – er soll das Baby in die Klinik nach Freiburg fliegen. "Das Baby zeigt wieder Vitalfunktionen", freut sich ein Polizist – kurzzeitig sei laut dem Ersthelfer, der das Baby den Helfern übergeben hat, unklar gewesen, ob es lebe. Doch dann habe das Baby erbrochen und schließlich auch geatmet. Aufatmen am Unfallort.

Der ist schon aus weiter Ferne durch zuckende Blaulichter erkennbar, viele Rotkreuz-Fahrzeuge, Polizeiautos und Feuerwehrfahrzeuge sind dort. An den Straßenrändern parken Lastwagen. Die Bundesstraße ist stundenlang gesperrt. Doch das ist in diesem Moment ebenso zweitrangig wie die 35 000 bis 40 000 Euro Sachschaden, etwas anderes zählt: "Thanks, god", sagt der Fahrer eines wartenden rumänischen Lastwagens, als er erfährt, dass in dem vermeintlichen Schulbus keine Horde Schulkinder saß. Und als er hört, dass das dreimonatige Baby aus dem zerstörten Auto tatsächlich lebt, da lacht er.

Weitere Informationen: Die Polizei sucht dringend den Autofahrer, der überholt worden ist. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0741/34 87 90.