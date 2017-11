Villingen-Schwenningen Schleppsacks Tagebuch

VS-Schwenningen. Regen Zuspruch findet das Begleitprogramm zur Sonderausstellung des Uhrenindustriemuseums "Im Krieg ist alles anders". Auch die in Zusammenarbeit mit der Schwenninger Gesellschaft zum Museum 1834 verantwortete Vortragsreihe über "Nicht erschlossene Quellen zum Kriegserleben aus Schwenningen am Neckar", die am Sonntag, 12. November, 11 Uhr im Uhrenindustriemuseum ihre Fortsetzung erfährt.