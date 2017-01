Villingen-Schwenningen Schleicher verlässt Kommandobrücke

VS-Weilersbach. Das gute Miteinander zeigte sich unter anderem daran, dass alle Vorstandsämter reibungslos besetzt werden konnten. Für den nicht mehr kandidierenden stellvertretenden Vorsitzenden Peter Schleicher rückte Heidi Koprek nach.

Schleicher, als Ehrenvorsitzender die Institution im Verein, verlässt nach mehr als 35 Jahren gewissermaßen die Kommandobrücke. Als Ausbilder, Jugenddirigent, Kassierer, Vorsitzender und zuletzt eben Stellvertreter prägte er den Musikverein auf vielfältige Weise. Er bleibt den Musikern als aktives Mitglied verbunden und übernimmt weiterhin Projektaufgaben. Als neue Schriftführerin wurde Julia Neininger gewählt. Als Beisitzer erhielten Knut Helbig, Manfred Raufer und Clemens Schey das Vertrauen.

So gab es gleich zwei "letzte Berichte". Zunächst ließ Heidi Koprek das vergangene Jahr mit dessen zahlreichen Höhepunkten noch einmal Revue passieren. Zum 50. Mal nahmen die Musiker am großen Umzug in Schwenningen teil. Skiwochenende, Familientag, die Hochzeit des Vorsitzenden Martin Helbig – neben den 47 Proben und 20 Auftritten gab es viel zu erleben. Der Verein zählt derzeit 188 Mitglieder, davon 64 Aktive.