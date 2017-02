Villingen-Schwenningen Schlechter Rutsch in den Feierabend

VS-Villingen. Es ist Montagabend. Einige Passanten sind auf dem Weg von der Villinger Innenstadt in Richtung Discounter oder zu innenstadtnahen Parkplätzen und steuern auf die Unterführung am Ende der Mönchweilerstraße zu.

Manche, auf dem Weg in den Feierabend, sprechen über die akute Glatteisgefahr auf den Straßen und bemerken nebenbei: "Hier ist ja gar nicht glatt." Kaum gesagt, rutschen sie nach hinten und werden buchstäblich von der Kollegin aufgefangen. Andere hangeln sich am Geländer entlang. Ein Radfahrer, der sein Rad schiebt, hat da weniger Glück. Er rutscht weg und stürzt der Länge nach hin. Die Frage am Vormittag danach: Die Unterführung ist nicht irgendein Schleichweg, sondern für viele Fußgänger ein Verbindungsweg von der Stadt in Richtung Norden.

Wurde hier nicht richtig gestreut? Zunächst eine klare Ansage aus der Pressestelle der Stadt: "Bei 540 Straßenkilometern können auch unsere engagierten Winterdienst-Mitarbeiter nicht gleichzeitig überall sein. Schwerpunkte müssen dabei logischerweise festgelegt werden", erörtert Oxana Brunner. Beim Winterdienst werden die Straßen in zwei Kategorien eingeteilt. Oberste Priorität haben die Buslinien, Erschließungsstraßen, Hauptstraßen, aber auch die Fußgängerzonen, da hier bereits früh am Morgen der Anlieferverkehr anrolle. Zur Kategorie 2 zählen weniger stark frequentierte Wohn- und Seitenstraßen. Fußwege oder andere Verbindungen seien ebenfalls von großer Wichtigkeit, wie die angesprochene Unterführung oder die Zugänge zu den Bahnhöfen. Zur Situation am Montag meint sie: Bereits am frühen Nachmittag seien die Kollegen vom Winterdienst im Einsatz gewesen. An dem Tag sei sehr auffällig gewesen, dass es teilweise und punktuell recht glatte Stellen gegeben habe. Die Lufttemperatur sei eine andere als die Belagstemperatur. "Wo es vor einer Stunde noch nicht glatt war, ist es inzwischen vielleicht glatt", beschreibt sie das Problem. In Unterführungen könne es dazu kommen, dass die Temperatur etwas niedriger sei.