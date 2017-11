Villingen-Schwenningen Schlecht gepackte Schulranzen fallen auf

Den Kontakt mit der älteren Generation festigten die Kinder beim Besuch der Seniorenfasnacht. Beliebte Aktionen sind das Schlitten fahren, Museumsbesuche oder der Besuch im Eisstadion. Kiefer dankte für die Spende eines Tischfußballspiels, die Sanierung des Betreuungsraumes in den Osterferien und die bevorstehende Erweiterung des Freigeländes mit einem Tisch und Bänken. Letzteres erleichtert bei schönem Wetter die Hausaufgaben oder Brettspiele im Freien zu machen.

"Die Zahl der Kinder, die sich respektlos verhalten, uneinsichtig sind und sich nicht an Regeln halten, ist ansteigend", bedauerte Kiefer eine Entwicklung, die dem Gros der netten und hilfsbereiten Kinder in keiner Weise gerecht wird. "Es wäre hilfreich, wenn alle Kinder mit entsprechend gepacktem Schulranzen und mit Haus- und Turnschuhen ausgestattet in die Betreuung kommen", appellierte sie an die Eltern, diesem Bereich künftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Trotz zahlreicher Aktivitäten erwirtschaftete Kassenführerin Ziegler ein kleines Plus, so dass der Förderverein beruhigt aufs kommende Jahr blicken kann.