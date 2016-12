Villingen-Schwenningen Schlaues Zuhause ist der Renner

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie können Senioren mit unterstützender Technik länger zu Hause wohnen bleiben? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Bastian Inthasane als Technologietransfermanager in Kooperation mit der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Anne Spreitzer, Projektleiterin Gesundheitswirtschaft und Tourismus.

Ein Projekt namens "Smart Home & Living" wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert. Angesiedelt ist es beim Sachgebietsleiter Hilfe zur Pflege des Kreissozialamtes Jürgen Schweizer. Das Landratsamt mit der Beratungsstelle Alter und Technik hat den Kontakt zum Kunden, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg den Industriesektor an der Hand. Beide zusammen haben das Ziel, Dienstleister, Händler, Architekten, Handwerker, Entwickler und Existenzgründer aus dem Bereich Smart Home sowie Endverbraucher miteinander zu vernetzen. Hierbei werden neue Ansätze generiert, um Produkte zum Thema erfolgreich zu platzieren.

In der zweijährigen Förderphase sollen mit Workshops, Informationsveranstaltungen und Vorträgen neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, damit Kunden und Anbieter besser zueinander finden und voneinander profitieren. Eine erste Veranstaltung findet bereits Mitte Januar 2017 in Form eines Workshops bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg statt. Dabei werden verschiedene Akteure zum ersten Mal aufeinander treffen, um sich über neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.