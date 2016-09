Villingen-Schwenningen Schlange stehen zu den Rundflügen

Jeder Fallschirmspringer habe zwei Fallschirme, wobei er den Hauptfallschirm selbst packe, der zweite Schirm werde von einem Profi gepackt. Im Gurt befinde sich noch eine Elektronik, falls es versäumt werde, den Fallschirm zu ziehen, dann mache das die Elektronik bei einer Höhe von 350 Metern, so Storz. In der Cessna 185 F und der Do 27 können jeweils fünf Springer mitgenommen werden. Sei die Höhe von 3000 Meter erreicht, heiße es "aussteigen", so Storz.

Lena Vörnmann hat vor zwei Wochen damit begonnen, Flugunterricht zu nehmen. Sie sitze auf dem Pilotenstuhl, neben ihr ihr Fluglehrer Armin Schneider, dann gehe es los. Die größte Herausforderung sei zur Zeit das Landen, erklärt sie und betont, der Unterricht mache ihr viel Spaß. Die Osteopatin hat eine Praxis in Schwenningen und sucht neue Herausforderungen: "Das Fliegen gibt mir ein Gefühl von Freiheit", betont sie.

Auch kulinarisch wurde beim Flugplatzfest viel geboten, wobei die Flammkuchen neu im Angebot waren. Kinder, deren Interesse für Flugzeuge sich in Grenzen hielt, konnten sich auf der Hüpfburg austoben, so dass keine Langeweile aufkam.