Villingen-Schwenningen Schlange stehen für den Spaß im Stüble

Einheimische und Gäste genießen die Kneipenfasnet

Hier und da wurde gequetscht, was ging, andernorts, wie im Münsterzentrum und im Festzelt der Glonkis im Komödiengarten, sorgten Sicherheitskräfte dafür, dass die Maximalzahl der Gäste eingehalten wurde. Hatten sich die Gastgeber im Martin-Luther-Haus nachmittags noch Sorgen gemacht, außerhalb der Stadtmauern als Stüble nicht wahrgenommen zu werden, so gab es auch hier ganz schnell keine Sitzplätze mehr und gaben sich die umherziehenden Gruppen die Klinke in die Hand.

Zeughaus, Torstüble, Feuerwehrhalle, Zehntscheuer oder Hafnerstüble – zu den vielen Einheimischen, die ihre Kneipenfasnet genossen, kamen viele Gäste hinzu, brachten Stimmung und so manche Lokalität zum Beben. Sicherlich war es der Kälte mit empfindlichen Minusgraden zuzuschreiben, dass die "Bühnen" im Freien – gekennzeichnet durch weiß-blaue Luftballons und Bänder – an diesem Abend nicht genutzt wurden. In der Färberstraße wurde kaum eine Guggenmusik gesichtet und auch am Narrobrunnen vor der Stadtkasse und am Osianderplatz blieb es nach dem Fackelumzug ruhig.