VS-Villingen. Mit seinem Programm "Schlager aus der Mottenkiste" ist der Schlager-Sänger Thomas Rothfuß heute, 15 Uhr, im Kaisersaal der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen zu Gast. Rothfuß dürfte vielen Schlagerfans noch aus den Hitparaden der 90er Jahre bekannt sein, als er mit der Volksmusikgruppe "Die Schäfer" unzählige Fernsehauftritte und Tourneen absolvierte. Heute ist der Musiker aus Bretten bei Karlsruhe unter anderem als Solokünstler in Seniorenheimen unterwegs und begeistert das Publikum mit seiner Stimme und seiner sympathischen Art. Die Seniorenresidenz lädt zu einem Nachmittag voller bekannter Songs, Hits und Evergreens aus vergangener Zeit ein, die gepaart mit Humor und Spaß im Stile des großen Humoristen Heinz Erhardt ein unvergessliches Erlebnis versprechen.