VS-Villingen (sk). Nach der Arbeit bei Schlager ausspannen? Dies wird am Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, bei einer After-Work-Veranstaltung mit DJ Taste (Gunnar Frey) im "Hüttle" in der Färberstraße möglich sein. Taste hat Kultstatus im "Hüttle" erreicht, und ist aus der Villinger Partymeile als DJ kaum noch weg zu denken. Gunnar Frey präsentiert das deutsche Liedgut auf der guten alten Schallplatte. Der Schlagerbummel steht ganz unter dem Motto "Schlager und die Schallplatte". Von Udo Jürgens, Rudi Schuricke und Rex Gildo "über die sieben Brücken" und dann gleich nach "Mendocino" wieder zu Michael Holm mit "Tränen lügen nicht" wird alles dabei sein was Rang und Namen im deutschen Kulturschlager hat. Kein Ballermann, sondern nur der "gute alte Schlager". "Ich werde ein Stück deutsche Kultur präsentieren", versicherte DJ Taste. Auch das Team vom Hüttle freut sich auf die schöne Veranstaltung und wappnet sich für den Besucheransturm.