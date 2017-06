Villingen-Schwenningen Schlag gegen die Mafia gelingt

Schüsse in Hüfingen

Es ist ein erfolgreicher Schlag gegen den Drogenhandel und Gewalttaten im Umfeld der italienischen Mafia. Auch ein Vorfall am 27. Mai in Hüfingen, bei dem früh morgens mehrere Schüsse in eine Gaststätte abgefeuert wurden, dürfte auf das Konto der Bande gehen. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs schlugen die Ermittler zu. 300 Polizeibeamte aus beiden Ländern waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Konstanz führt seit Sommer 2016 ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den organisierten Drogenhandel im Süddeutschen Raum. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeidirektion Rottweil richten sich dabei vorwiegend gegen italienische Staatsangehörige, mit engen Bezügen zur italienischen Mafia. In Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei gelang es jetzt, den international agierenden Rauschgifthändlerring auszuheben. "Es ist nicht so, dass die organisierte Kriminalität vor dem ländlichen Raum Halt macht, dass wir davon ausgehen können, in Villingen oder Tuttlingen gibt es das nicht", macht Aschenbrenner klar.

Viele Durchsuchungen, vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch in den Landkreisen Rottweil, Konstanz, Esslingen und in Stuttgart führten zum Erfolg. Es gab viele Verhaftungen.