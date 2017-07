Villingen-Schwenningen Schlafen unter freiem Himmel

"Als erste Destination in Deutschland bieten wir dieses einmalige Schlaferlebnis inmitten unserer großartigen Flora und Fauna. Abseits von Lärm und Trubel des Alltags mit Genuss, Muße und einer Prise Abenteuer entspannen, Körper und Seele baumeln lassen, ohne auf den Komfort eines Hotels zu verzichten, so lautet die Devise. Das Zelt wirkt wie eine riesige Seifenblase und macht unsere Natur zu einem einzigartigen Ort für eine Übernachtung", sagt Julian Schmitz, Geschäftsführer der Ferienland im Schwarzwald.

Das stylische Schlaf-Domizil in freier Wildbahn steht geschützt am Waldrand in Alleinlage auf einem Privatgrundstück. Ein leichter Überdruck stabilisiert das Zelt, die Luft im Inneren wird konstant ausgetauscht. "Durch eine Röhre wird zudem permanent Frischluft hinzugefügt, welche auch dafür sorgt, dass das Zelt immer aufgeblasen bleibt", sagt Julian Schmitz.

Das Bubble Tent ist gemütlich eingerichtet mit einem Doppelbett. Zwei Nachtische, zwei Hocker, ein Beistelltisch, Lampen, Taschenlampe, Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel und Decken komplettieren das Inventar für eine Nacht zu zweit in der Ferienregion.

Ein paar Meter neben dem Zelt stehen ein hochwertig ausgestattetes Badezimmer sowie ein Gartenhaus, das mit regionalen Speisen und Getränken ausgestattet ist.

In der Hütte befindet sich ein Kühlschrank, der bestückt ist mit Schwarzwälder Spezialitäten, Frühstück und Getränken. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr und Besteck stehen ebenfalls parat. Eine kleine Terrasse mit zwei Gartenstühlen und einem Tisch laden zum Freiluft-Relaxen und Sonnenbaden ein. WC und Dusche befinden sich in einem mobilen Badezimmer in unmittelbarer Nähe zum Bubble Tent.

Reguläre Übernachtungen ab Sommer 2018

Ab Sommer 2018 können Übernachtungen im Bubble Tent dann regulär gebucht werden. Interessierte können sich jetzt schon in einen Newsletter eintragen.