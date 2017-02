Villingen-Schwenningen Schlägerei vor Lokal in Schwenningen

Villingen-Schwenningen. Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag beim Verlassen eines Lokals von mindestens drei männlichen Personen körperlich angegangen und verletzt, teilt die Polizei mit. Neben einem Faustschlag ins Gesicht soll er auch gewürgt worden sein. Auch seine Begleiterin wurde in den Streit verwickelt. Ein Glas oder eine Flasche traf sie am Kinn. Beide Geschädigten mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die Täter flüchteten nach dem Vorfall. Einer von ihnen trug nach Aussage des Geschädigten ein kariertes Hemd. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.