Villingen-Schwenningen Schläge unter die Gürtellinie sind tabu

In der Halle waren zwei Boxringe aufgebaut, an jedem saßen Trainer, Betreuer, Punktrichter und jeweils ein Arzt, während es im Ring zur Sache ging. "Wir haben hier Schüler, die in der Klasse bis 34 Kilogramm boxen, weitere Kategorien sind das Papier-, Fliegen-, Feder- und Weltergewicht (bis 69 Kilogramm)", fährt er fort. Vom Alter her können Jugendliche von zehn bis 17 Jahren an den Boxwettkämpfen teilnehmen, so Vasilev. Kopfschutz, Mundschutz, Handschuhe und Boxstiefel seien Pflicht, geboxt werden drei Runden zu jeweils drei Minuten, dazwischen sei immer eine Minute Pause, erläutert er. An diesem Turnier würden nur Boxer, die schon längere Zeit boxen, teilnehmen, Anfänger könnten hier nicht dabei sein, unterstreicht er. Verboten seien Schläge unter die Gürtellinie, an den Hinterkopf und in den Nacken. Der jeweilige Sieger eines Kampfes kommt vom Achtel- in das Viertelfinale, bleibt er erfolgreich, kommt er vom Halbfinale ins Finale. Auf die Frage, wie oft Boxer, die an Wettkämpfen teilnehmen, trainieren, antwortet Vasilev: "Täglich zwei Stunden müssen schon sein. Aber es gibt nicht nur Pokale und Medaillen als Preise, es wird auch der beste Kampf, der beste Techniker und die beste Mannschaft ausgezeichnet", betont Vasilev, während sich die Halle mehr und mehr mit Zuschauern füllt.