Villingen-Schwenningen Schlachthof: Investor endlich in Sicht

Nach derzeitigem Stand – und anders, als zuletzt kommuniziert – werde nicht die Stadt, sondern der Investor das Gebäude abreißen. Im Januar 2015 hatte der damaligen Baubürgermeister Rolf Fußhoeller mit Abbruchkosten von rund einer Millionen Euro gesprochen, die die Stadt in die Hand nehmen wolle.

Daher müssten noch viele Details mit dem Investor, vor allem bei der Entsorgung, geklärt werden, so Behrens. "Die Entsorgung übersteigt den eigentlichen Wert um ein Vielfaches", meint sie. Wieviel genau, das könne aber im Vorhinein nicht beziffert werden. Es müsse abgewartet werden, welche Altlasten zutage treten werden. Das gehe nach Vorgaben, die der Landkreis überwacht. Der Bebauungsplan müsse aber nicht geändert werden.

Die Wirtschaftförderin zeigt sich erleichtert, dass nach vielen Jahren des Stillstands nun endlich ein passender Investor in Sicht scheint, der auf dem Areal eine Produktionsstätte einrichten will. Details will sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, verspricht aber soviel: "Es ist eine gute Entwicklung an dieser Ecke." Anfang des Jahres würden die nächsten Verhandlungen geführt. "Wir sind dran und hoffen, dass es etwas wird."