Villingen-Schwenningen Schilterhäusle: Straße wird gesperrt

VS-Villingen. Bei einer Ortsbegehung Ende September wurde das Problem offenkundig. Getan hatte sich in der Folge nichts. Die Verantwortlichen von Werner Wohnbau haben nun mit der Stadtverwaltung eine Lösung gefunden, wie das Unternehmen aus Niedereschach mitteilt. Die Straße mit der Mulde im Schilterhäusle werden nun von der Stadt gesperrt. Somit sei das Befahren überhaupt nicht mehr möglich. "Die Straße bleibt so lange gesperrt bis die Mulde aufgeschüttet wird beziehungsweise bis wir mit dem Bau beginnen. So ist das Gefahrenproblem gelöst", zeigt Werner Wohnbau weiter auf.