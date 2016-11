Villingen-Schwenningen Schilterhäusle: Hoffnungen ruhen nach US-Wahl auf Trump

So sieht es auch eine Frau, die sich eigentlich zunächst nicht zum Wahlausgang äußern möchte ("die haben beide Dreck am Stecken"), dann aber ihre Meinung dennoch äußert: "Trump ist gut für uns und Putin will Frieden, mit ihnen wird die Welt nun sicherer." Ihrer Meinung nach würde diese Verbindung in Deutschland unterschätzt. "Putin wird hier immer falsch dargestellt, das ist nicht in Ordnung."

Doch nicht nur die Verbindung zu Russland und die Hoffnung auf Frieden sind für die Spätaussiedler entscheidend – auch wirtschaftlichen Erfolg trauen sie dem Republikaner mehr zu als der Demokratin. "Er ist besser für die Menschen, es wird mehr Arbeitsplätze geben", setzt ein älteres Spätaussiedler-Ehepaar die Hoffnung auf den Multimilliardär. Und auch bei ihnen schwingt der Glaube mit, dass es weniger Krieg geben wird.

Existenzielle Ängste, innere Sicherheit, der Vertrauensverlust in die etablierte Politik und die Kritik an der westlichen Russlandpolitik waren es auch, was die AfD bei der Landtagswahl genutzt hat, um die Spätaussiedler zur Wahl der Rechtspopulisten zu bewegen. Ganze 42 Prozent erreichte damals die AfD im Schilterhäusle – nun das Daumendrücken für Trump. Zufall?

"Für unsere Regierung sollte das ein Warnsignal sein, dass uns mit den Rechtspopulisten nicht ein ähnliches Schicksal ereilt", sieht Sandra Reinhardt, die ebenfalls im Schilterhäusle wohnt, Parallelen zwischen dem Erstarken der AfD und der Wahl von Trump. Für sie ist deshalb wichtig, dass man in Deutschland "die Hausaufgaben macht", um bei der Bundestagswahl keine böse Überraschung erleben zu müssen.

Besonders kritisch sieht die Wahl außerdem eine junge Frau, die mit 13 aus Kasachstan nach Deutschland kam: "Ich mag seine Art Mensch zu sein nicht – er macht keine Politik mit kühlem Kopf." Besonders Angst macht ihr die gute Verbindung zu Putin. "Ich verfolge seine Politik – auch er bewahrt keinen kühlen Kopf", äußert sich die Frau sorgenvoll bezüglich der Zukunft. Denn: "Beide haben keine friedlichen Absichten, mit ihnen wird der Dritte Weltkrieg kommen." Eine Meinung, mit der sie im Schilterhäusle fast alleine da steht.